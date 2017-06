Alexis Sánchez se convierte ante Alemania en el máximo goleador de Chile y la web lo celebra

El delantero Alexis Sánchez hizo historia al anotar ante Alemania en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

El jugador del Arsenal se convirtió en el máximo anotador de la historia de la selección de Chile con 38 goles en 112 partidos.

Esto son los máximos anotadores históricos de Chile:

1. Alexis Sánchez: 38

2. Marcelo Salas: 37

3. Eduardo Vargas: 34

4. Iván Zamorano: 34

5. Carlos Caszely: 29

Arsenal felicitó al jugador en su cuenta de Twitter.

@Alexis_Sanchez!



Congratulations #ElNinoMaravilla - we're all very proud of you pic.twitter.com/bhQ5mZX8bk