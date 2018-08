Galaxy deja escapar puntos en casa contra Colorado; Zlatan busca los goles para los 500

Con goles de Ashley Cole y Sebastián Lletget, por el Galaxy de Los Ángeles, además de Edgar Castillo y Niki Jackson, los Rapids de Colorado vinieron desde atrás en dos ocasiones para sacar el empate 2-2 en el StubHub Center en la noche del martes.

La expectativa previo al juego recaía sobre si Zlatan Ibrahimovic alcanzaba los 500 goles en su carrera como profesional o por lo menos si se acercaba. ‘Ibra’ llegó este año a la MLS con 483 anotaciones en su haber y 18 partidos después, el delantero alcanzó 498 (15 goles en la temporada).

Esta fue la segunda ocasión en 10 días que Colorado y el Galaxy se veían las caras. En el primer encuentro, Colorado obtuvo el triunfo en el Dick’s Sporting Goods al último minuto con un gol de Sam Nicholson para el triunfo de 2-1.

Tras el final de la primera parte, el sueco solo tuvo dos disparos al arco sin mayor suerte y con la ausencia nuevamente de Giovani dos Santos en la media cancha debido a una lesión. El Galaxy tuvo pocas oportunidades sobre la portería de Tim Howard, siendo la de un cabezazo de Ola Kamara que retuvo el portero en la línea.

Galaxy perdió también apenas a los 33 minutos de juego a Jonathan dos Santos por una lesión en la ingle derecha.

Para la segunda mitad, una viveza de Ashley Cole, luego de un pase filtrado de Chris Pontius, entre dos defensas permitió la apertura del marcador a los 58 minutos. Era el 1-0 y el primero del defensor en la temporada.

El resultado ponía al Galaxy en la segunda posición temporalmente en la Conferencia del Oeste con 39 unidades. Sin embargo, Colorado respondió con un zurdazo del mexicoamericano Castillo para igualar las acciones a los 73 minutos.

Edgar Castillo equalizes out of nowhere with a powerful strike!



The former #USMNT left back is quietly having a great season and reviving his career with #Rapids96.



1-1. #LAvCOL #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/xWrFqAUGrn