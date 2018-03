Ibrahimovic: los fans pedían algo y les di Zlatan

Tras el espectáculo vivido este sábado en Carson, en el que el sueco Zlatan Ibrahimovic anotó dos tantos para darle la victoria al Galaxy de Los Ángeles, la emoción y la adrenalina invadió a todos en el estadio. Pero el más calmado era mismo Ibrahimovic, pues aunque estaba contento con la victoria, dijo que preferiría tener más control del resultado para la siguiente ocasión.

“Uno me dijo que estaba cambiando el deporte en Estados Unidos, pero esperamos que no sea así siempre”, indicó Ibrahimovic, quien anotó un golazo de tres cuartos de cancha al minuto 77 y el gol ganador de cabeza al 91.

“Después del segundo gol ya quería que terminara todo, ya no quería más adrenalina o decepción. A los fans les gusta eso, pero para un jugador no es tan fácil porque quieres jugar un partido en el que tengas control”, dijo Ibrahimovic. “Esperemos que no todos los juegos sean así como hoy. Porque no es fácil, me puedo imaginar al LAFC ganando hoy 3-0 o perdiendo 4-3, no es fácil. Pero si ellos hubieran tenido a Zlatan hubiera sido lo opuesto”.

Ibrahimovic hizo su monumental debut en la liga al minuto 77 del duelo momentos después de que la gente pedía a gritos ingresar al partido.

“Los fans pidieron algo y les di a Zlatan”, señaló el jugador cuando el partido estaba 3-1 e inmediatamente hizo la diferencia. El sueco llegó el jueves por la noche a Los Ángeles, fue presentado el viernes, a menos de 24 horas del partido, y anotó dos tantos el sábado al mediodía.

Ibrahimovic también habló de su mala condición física tras recuperarse de una lesión y no jugar en mucho tiempo y también de las altas temperaturas.

“Estaba muy caliente la cancha. Créanme, muy caliente”, indicó el sueco, quien explicó que en el primer gol intentó el disparo pues ya se le habían acabado las energías en una jugada antes.

“Sentí que jugué 40 juegos en mis 20 minutos. Estaba sintiendo todo, cansancio del viaje, todo”, expresó Zlatan, de 36 años. “Estaba conservando mis energías”.

“Si ves mi historial, en cada juego primer juego oficial, he anotado gol con mis equipos, y no iba a decepcionarlos hoy”, indicó.

El próximo encuentro del LA Galaxy será el domingo, 8 de abril, cuando reciban al Sporting Kansas City, también en el StubHub Center.