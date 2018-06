Zlatan: no quiero destruir la fiesta, que lo disfruten

Durante una entrevista con FOX Sports en Rusia, el jugador del Galaxy, Zlatan Ibrahimovic respondió a la pregunta del anfitrión Alexi Lalas de la razón por la que no estaba en el equipo nacional.

Whose decision was it to keep Zlatan from Sweden’s FIFA #WorldCup squad?



The man himself, @Ibra_Official, joins FIFA World Cup Tonight to give his explanation. pic.twitter.com/sjJlYaa6Al