¿Qué tan cerca estuvo Zlatan Ibrahimovic de llegar a la liga mexicana?

Zlatan Ibrahimovic aseguró que tuvo una oferta para jugar en la Liga MX antes de firmar por el Galaxy de Los Ángeles, club por el que ya tenía decidido fichar y en el que espera recuperar la alegría.

Tanto Tigres, Monterrey o América podrían ser los equipos que buscaron al atacante sueco.

"Tuve una oferta (de la Liga MX) antes de que viniera aquí. No puedo decir de dónde, todo es confidencial. Tuve una oferta pero mi mente estaba en el LA Galaxy, y cuando decido algo no importa qué se ponga en el camino, porque cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco", expresó el delantero a ESPN.

Zlatan reiteró que no cierra la puerta de estar en Rusia 2018, donde ve un complicado Grupo F para Suecia junto a Alemania, México y Corea del Sur, aunque confía en el equipo.

"Estoy feliz de jugar al futbol. Vamos a ver qué pasa, quiero sentirme vivo otra vez, quiero seguir adelante... La puerta no está cerrada.

"Suecia tiene una buena actuación como grupo. No hay un solo jugador en particular, creo que debe preocuparse por el equipo, uno nunca sabe lo que puede pasar en el Mundial.

"El Grupo no está fácil, pero no debe ser fácil, debe ser difícil cuando estás en el Mundial", aseguró Ibrahimovic.