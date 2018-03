Zlatan Ibrahimovic: nací viejo, moriré joven

En un lugar como Hollywood en donde gracias a la industria de entretenimiento abundan las personalidades exuberantes, una más se ha unido al firmamento.

El viernes en el StubHub Center de Carson, el Galaxy de Los Ángeles hizo la presentación oficial de su nueva super estrella, el sueco Zlatan Ibrahimovic.

En la sesión de media hora 'Ibra 'lució inmenso su carismay encantó a todos.

“Me emociona estar aquí, el león tiene hambre”, exclamó el jugador con una electrizante sonrisa hablando sobre su llegada al equipo angelino.

El delantero proviene del Manchester United de la Liga Premier en donde una severa lesión de rodilla lo tuvo fuera de acción de abril a noviembre del año pasado. Su estado físico y su edad han despertado muchas dudas pues se ha cuestionado si a estas alturas todavía puede marcar diferencia y ser el gran referente que el Galaxy ansiaba cuando lo contrato.

Ibrahimovic no tardó en abordar este tema y en su peculiar manera aseguró que viene a la MLS en plenitud de facultades.

“Me siento joven como el personaje Benjamin Button. Nací viejo, moriré joven, eso es seguro”, explicó. “No se preocupen de mi edad, sé que tengo 37 años pero cuando llegué a Inglaterra decían que estaba viejo, que llegue en una silla de ruedas. Después de tres meses, conquiste ese país, decían que estaba volando”.

“Mi edad solo es un número. Sé de lo que soy capaz y lo que tengo que hacer, vengo a ganar”.

Desde hace algún tiempo ya se estaba hablando de la llegada de Zlatan al Galaxy. Sin embargo, pasaban ventanas de transferencias y no se ejecutaba la contratación. El sueco contó que en 2016 cuando jugaba en Francia con el Paris Saint-Germain estaba a punto de empacar sus maletas para continuar su carrera en Estados Unidos, sin embargo, terminó yéndose a Inglaterra. Pero sabía que tarde o temprano llegaría al área angelina ya que era algo que tenía que pasar.

“Este movimiento debió de haberse hecho antes de que llegara al Manchester United. Mi mente estaba aquí en Los Ángeles y no se hizo”, reveló. “A veces las cosas no salen como deben de ser. Pero el destino decía que iba a venir aquí. Los Ángeles me llamó y contesté la llamada”.

'Ibra’ indicó que escogió al Galaxy como la siguiente parada de su trayectoria debido a su palmarés y su historial de contratar a grandes figuras del futbol europeo como el irlandés Robbie Keane y los ingleses Steven Gerrard y David Beckham. No le importó que el año pasado los galácticos tuvieron una de las peores temporadas de su historia al terminar en el fondo de la Conferencia de Oeste.

“Es el club más exitoso en este país y es un buen ambiente para mí. Están acostumbrados a traer a jugadores de Europa”, comentó. “Tienen buena gente al frente del club y veo mucho potencial. Sé que el año pasado no fue bueno, pero esta temporada algo nuevo está pasando. Vine porque quise y sé que todavía puedo aportar algo, y lo haré. No soy arrogante, solo tengo confianza”.

En cuanto a su disponibilidad para el primer choque ante el LAFC que será este sábado, Zlatan dejó abierta la posibilidad de jugar sí es citado por el timonel Sigi Schimd. Sin embargo, apenas llegó a Los Ángeles el jueves por la noche tras un viaje de 11 horas y con el Man U no venia teniendo muchos minutos de juego.

“Estoy disponible, tengo mucha adrenalina, pero no sé mi condición física en este momento suficiente. Vamos a ir paso a paso”, manifestó. “No vine solo para un partido, vine para dos temporadas. El entrenador quiere llevar las cosas gradualmente, quiere que me sienta cómodo y me acople al equipo. Pero si me necesita todo el partido, juego todo el partido. Igual si me necesita por un minuto, juego un minuto”.