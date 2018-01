Zidane: No nos merecemos esto

El Real Madrid está sumido en una crisis y después de la derrota ante el Villarreal, el técnico Zinedine Zidane aseguró que caer en su casa fue un golpe muy duro y no merecido.

"Mentalmente no es fácil, los jugadores no paran de correr, de luchar y es lo que hay que hacer. Mi mensaje a ellos es seguir adelante, en futbol a veces hay malas rachas y momentos y lo vamos a cambiar todos juntos, siendo una piña. Hoy es duro, todo al revés contra nosotros. No nos merecíamos esto hoy", comentó al final del encuentro.

El estratega francés no tiene claro qué es lo que tiene que ajustar para que su equipo vuelva a ganar en la Liga.

"El problema es que al final, cuando no quiere entrar el balón, es muy difícil. No nos merecemos esto. Se pueden hacer las cosas bien o mal, creo que hicimos un buen partido, pero cuando no quiere entrar el balón es complicado. Luego no hemos evitado la contra y es muy jodido para todos los jugadores", agregó.

Sobre sus jugadores, Zidane dijo que atribuyen el momento a la mala suerte y está confiado en que pronto cambiará la situación.

"En el vestuario se habla de mala suerte. Lo intentamos de todas las maneras, pero no quiere entrar. La explicación que yo tengo es que llegará un partido en el que la mala racha acabe, no sé si el jueves o el domingo. El futbol es así. Hemos vivido muchas cosas buenas, y ahora nos toca un momento duro".