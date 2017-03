Xoloitzcuintles y Águilas se enfrentarán en Copa MX

El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente enfrentará al Club América en la ronda de Octavos de Final de la COPA CORONA MX-Clausura 2017 el próximo miércoles de Marzo a las 19:00 horas (Pacífico) en la cancha del Estadio Caliente.

El equipo fronterizo avanzó por quinta ocasión a la fase de Liguilla del certamen copero del futbol mexicano, tras finalizar en primer lugar del Grupo 1 de esta edición con 9 puntos. En tanto, el equipo capitalino llegó a la fase de Octavos de Final en segundo lugar del Grupo 3 con seis unidades.

Esta será la primera ocasión que el Club Tijuana y Club América se enfrenten en la segunda ronda de la COPA MX. Los Xoloitzcuintles jugaron las Liguillas de los torneos Apertura 2012 (Vs Correcaminos de la UAT), Clausura 2015 (Vs Jaguares), Apertura 2015 (Vs Atlas) y Clausura 2016 (Vs Necaxa).