La revancha en el Tri para Jonathan... y Giovani

Las recientes semanas han sido como ir en la montaña rusa para los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos, las estrellas mexicanas del Galaxy de la MLS: lesiones, pobre nivel con el club angelino, bajo fuego por su convocatoria para el Mundial...

Pero a última hora las noticias mejoraron: el cuestionado Giovani justificó su llamado con un gol en el amistoso del Tri ante Escocia en el Estadio Azteca, y ambos fueron ratificados en el equipo mexicano que jugará en Rusia 2018.

Así que el futbol les da una revancha en su máxima vitrina, para ratificar la calidad que atesoran en los botines, más allá de los destellos de ambos con el cuadro azteca.

"Siempre lo he soñado. Cada noche, cada día esperé mucho tiempo para este momento, por todo lo que sucedió en el pasado", dijo Jonathan, quien no olvida cuando fue cortado de última hora rumbo al Mundial 2010.

En esas fechas, su papá, el ex futbolista Zizinho (ex América, ex León) amenazó con que su hijo no volvería al Tri y analizaría irse con la selección española. El jugador solo confirmó su negativa a volver al cuadro azteca.

Para 2014, Jonathan se marginó del Tri con su baja de juego, mientras 'Gio' se metía al cuadro estelar.

"Ahora estoy feliz, muy feliz. Los tiempos de Dios son perfectos. La tercera es la vencida", expresó Jonathan en un video difundido por el Galaxy de Los Ángeles.

"Le doy gracias a Dios. Jugar juntos en un Mundial es un deseo que tenemos los dos. No veo el momento de estar (con Giovani) en el campo", agregó Jonathan.

Giovani, por su lado, ha batallado con las lesiones e irregularidad.

En el Mundial de 2014 ofreció algunos buenos momentos, sin ser el jugador que cargue al equipo. Para Rusia 2018 llega sin ser la estrella, aunque tiene talento para dar el campanazo y mostrar las virtudes que tiene.

'Gio' y 'Jona' tienen la oportunidad de relanzar su carrera en el máximo escenario para un jugador, justo cuando viven sus peores días con el Galaxy, entre lesiones y sequía.

Incluso, el club habría analizado la venta de ambos, pues su crisis deportiva coincide con la estancia de los dos futbolistas mexicanos; sin embargo, su llamado al Tri significa la oportunidad de mejorar resultados, revalorizar a los jugadores y, quizá, analizar una posible oferta por ellos, aunque eso no lo mencionen.

Mientras eso llega, Giovani y Jonathan tienen la oportunidad de oro para pulir su nombre y pagar deudas pendientes con el Tri y sus fans, quienes esperan de ellos más de lo que han entregado a la fecha, y de paso con el Galaxy y sus seguidores.

"Tenemos muchas posibilidades, en un Mundial puede pasar de todo y tenemos un equipo con experiencia: podemos llegar muy lejos", arengó 'Jona', en un sueño que ha terminado en pesadilla en las recientes seis Copas del Mundo, pues México se ha estrellado en la segunda fase.

El Tri debuta el 17 de junio ante Alemania, en el Grupo F; después (23 junio) chocarán contra Corea del Sur y cierran ante Suecia (27 junio), con un calendario que hace tener pocas ilusiones a los fans del Tri, no por su equipo, que ha mostrado tener talento para pelear, sino por la criticada estrategia de rotaciones del entrenador colombiano, más pendiente del error del rival que de explotar el talento propio.