"Voy a la Copa del Mundo, sí": Zlatan

Parece ser que Zlatan Ibrahimovic considera volver con la selección de Suecia y jugar el Mundial de Rusia 2018.

El delantero del Galaxy de Los Ángeles estuvo en el programa Jimmy Kimmel e indicó que no sería una Copa del Mundo sin él presente.

"Voy a la Copa del Mundo, sí. Si digo más las personas me colgarán, así que debo tener cuidado con lo que digo".

"Un Mundial sin mí no sería un Mundial", mencionó, aunque no aclaró si se refierelo partiicipará como jugador o comentarista de TV, aunque en Twitter escribió hace unos días que la posibilidad de participar en la justa es "altísima".

En caso de sí estar en Rusia como jugador, Zlatan -que se retiró de su selección tras la Eurocopa de 2016- se toparía con México el 27 de junio en la Arena Ekaterimburgo, cuando Suecia y el Tri se enfrenten en el último partido del Grupo F. Alemania y Corea del Sur completan el sector.

Además de indicar que el "deporte más grande" es el futbol, no soccer, el atacante mencionó que tenía en la mira a Los Ángeles desde hace tiempo.

"He puesto mis ojos en Los Ángeles y quería darles mi regalo. Estuve pensando mucho y un día dije: 'debería entregarme'. Por eso vine... De nada".

"En Europa, el futbol es enorme, es grande, así que donde sea que vaya... la gente se vuelve loca".

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes -los rusos clasificaron automáticamente por ser anfitriones-. (HOY / Redacción) (HOY / Redacción)

"Al darse la opción de llegar a la MLS, la gente me decía: 'cuando llegues a Los Ángeles, no te preocupes. Puedes caminar por las calles'. Pero desde el primer día, no ha sido así, está lleno en todas partes. Es mi culpa, quiero decir, si juegas como yo lo hago", mencionó.

'Ibra' ha tenido un estreno goleador en el ataque del Galaxy, donde comparte vestuario con los internacionales mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, que podrían ser sus rivales en la Copa del Mundo.