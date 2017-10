En VIVO: EEUU, Panamá y Honduras van por su boleto al Mundial

Bienvenidos a las actualizaciones de los partidos de eliminatoria Honduras vs México; Panamá vs Costa Rica y Trinidad y Tobago vs Estados Unidos.

EEUU, Panamá y Honduras pelean por un boleto directo al Mundial y un lugar repechaje.

Todos los encuentros comienzan a las 5:00 p.m. (Hora de Los Ángeles) y serán transmitidos en las siguientes cadenas y sitios de internet en vivo.

Honduras vs México: por Telemundo con señal en vivo de Telemundo En Vivo por la aplicación, así como beIN Sports Connect.

Panamá vs. Costa Rica y Trinidad vs EEUU serán transmitidos por beIN Sports, así como beIN Sports Connect. en internet

Al equipo mexicano que chocará con Honduras

El Tri está clasificado a Rusia 2018; ante Honduras busca cerrar la eliminatoria con récord de puntos.

Así jugará EEUU ante Trinidad por su boleto al Mundial

All comes down to this! Meet your starting XI for #TRIvUSA.



Lineup notes » https://t.co/KXWMSFAEKC pic.twitter.com/P8RrtCpc8h