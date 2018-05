La primera comentarista en español en un Mundial en EE.UU.: nuestra voz es digna de ser escuchada

Cuando a Viviana Vila le dijeron que iba a asistir al Mundial como comentarista de futbol por Telemundo, nunca se imaginó que se iba a convertir en la primera analista en Estados Unidos en desempeñar esa función en la televisión de habla hispana.

“Estoy desconcertada, en ningún momento pensé en que era la primera comentarista en un Mundial. No sabía la dimensión”, dijo Vila. “Estoy sumamente feliz, muy expectante, muy agradecida. Me provoca mucha alegría, pero también mucho respeto, por eso estudio, me preparo, quiero estar a la altura”.

La oportunidad para la comentarista argentina surgió cuando uno de los directores de Telemundo estaba en la búsqueda de talentos y voces para la máxima justa deportiva, y encontró un audio de Vila. Al poco tiempo la invitó a participar en un análisis de un partido y luego vino la oferta de la cadena con derechos en español para transmitir en Rusia 2018.

Entonces, al escuchar la noticia, su hijo de 13 años le dijo algo que transcendió mucho en ella.

“Me dijo: ‘mamá te lo mereces, más que nadie. Por todos tus esfuerzos, por tu lucha, porque trabajaste por años de lunes a lunes’”.

“Fue así de simple, así de sencillo, así de espectacular”, indicó Vila, quien vivirá su primer Mundial después de 30 años en el medio. “A mí me llena de orgullo, pero además, me genera que otras mujeres sepan que esto es posible”.

La comentarista argentina inició su carrera en 1997, comenzó a comentar partidos de futbol en Radio Continental y en La Redonda de La Plata, pero no fue hasta en Futbol para Todos que tuvo un impacto a nivel nacional en Argentina.

“La gente se tuvo que acostumbrar primero a escucharme. La verdad es que yo siempre traté de comprender de que no estén acostumbrados”, aseveró Vila.

“Lo que yo pueda opinar, mientras lo haga con respeto, es igual a la de un varón. Nuestra voz es tan digna de ser escuchada, sin la necesidad de pedir un permiso a un varón”, afirmó.

Vila dijo que aunque ha vivido una carrera llena de obstáculos en el periodismo deportivo, las periodistas deportivas en Argentina han tenido más aceptación que en otras partes de Latinoamérica.

“En los últimos cinco años hemos avanzado bastante, pero ha sido con mucho esfuerzo. Siguen siendo los varones los que deciden lo que podemos hacer. Siempre hay una lupa muy grande en lo que estamos haciendo. Estamos expuestos a un juzgamiento muy grande”, expresó.

Vila recordó que una de las peores experiencias que vivió fue cuando recibió muchas críticas cuando trabajaba para Futbol para Todos.

“La verdad es que hubo mucha agresión. Las redes sociales son muy crueles. Al principio, como no estaba acostumbrada, me impactó. Me dije, ‘esto no es lo que quiero para mi vida, yo estudié comunicación social, locución, no es lo que a mí me gusta, no lo merezco, ninguna mujer se lo merece’. Me dije, ‘el costo es muy alto. No me gusta esto’. Pero luego me di cuenta que había que darle la importancia de las cosas de quién venían. Cuando puse a cada protagonista en su lugar, me sentí mejor”, expresó.

Otra comentarista que estará en Rusia trabajando para una cadena estadounidense es Aly Wagner, quien hará el análisis para la FOX, que tiene los derechos de la Copa del Mundo en inglés.

En cuestiones deportivas, Vila dijo que su selección debe tener cuidado en su grupo, el que comparte con Islandia, Nigeria y Croacia.

Para ella, el éxito de Argentina en el Mundial depende de “la inteligencia con la que el técnico plantee el equipo, la capacidad que tenga para hacer los cambios oportunos de acuerdo el desarrollo del mismo, la capacidad de los que puedan gestar los juegos, y la astucia para definir los que no están con mucha fineza a la hora de definir”.

“Y que Messi esté inspirado”.