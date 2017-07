VIDEO: Según Jurgen Damm, Tigres aún no llega a su mejor nivel a pesar del triunfo ante Chivas

Reed Saxon / AP

Tigres UANL celebrates their victory over Chivas de Guadalajara in the Champion of Champions (Campeón de Campeones) soccer match in Carson, Calif., Sunday, July 16, 2017. The Tigres won, 1-0. (AP Photo/Reed Saxon)

Tigres UANL celebrates their victory over Chivas de Guadalajara in the Champion of Champions (Campeón de Campeones) soccer match in Carson, Calif., Sunday, July 16, 2017. The Tigres won, 1-0. (AP Photo/Reed Saxon) (Reed Saxon / AP)