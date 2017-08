VIDEO: La pelea entre futbolistas de Lobos fue con cuchillo

El colombiano William Palacios, jugador expulsado por Lobos BUAP de la Liga MX, reveló lo ocurrido la madrugada del domingo pasado al interior de su domicilio, donde sostuvo una riña con su compatriota Julián Quiñones.

El jugador habló con la intención de "limpiar" su nombre, pero el director deportivo de Lobos BUAP, Rafael Fernández, le "recomendó" a William no dar detalles de cómo ocurrió la pelea con Quiñones.

Palacios reconoció que estaba en ebrio, pero aseguró que no golpeó a su esposa, como lo afirmaban las primeras versiones de los hechos ni que peleó con su compañero porque la defendió.

"En ningún momento le pegué o la maltraté, la verdad es la que te estoy contando y quería aclarar la situación para limpiar mi nombre", expresó.

Tras el triunfo de los Lobos BUAP por 3-2 sobre Pachuca, Palacios relató que decidió salir a celebrar con unos amigos al Bar La Santa ubicado en la zona de Angelópolis, en Puebla.

Cuando regresó a su domicilio, se dio cuenta que no tenía llaves, por lo que se brincó por la casa de Julián Quiñones, quien estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus amistades.

"Julián estaba en su casa con unos amigos también, vivimos en casas continuas. Como yo no traía llaves, tuve que entrar por la suya. Eran como las 3 o 4 de la mañana", recordó.

Por lo anterior, Palacios dijo que su esposa se molestó mucho, por lo que decidió regresarse a la casa de Quiñones para seguir bebiendo.

"Estuve en la casa de él (Julián) un rato, luego a mi casa, estábamos muy tomados todos. Julián se vino detrás de mí a mi casa y empecé a pelear con él porque no se quería salir, que son cosas normales que pueden llegar a pasar".

"Empezamos a pelear en mi casa, y yo le pegué con un puño y lo lastimé", reconoció Palacios. "El fue y buscó su cuchillo, vino y me lastimó a mí en la cabeza y después de eso él mismo, en el forcejeo, se cortó los dedos", aseguró.

Por lo anterior, descartó la versión que ponía a Quiñones como el defensor de su esposa o la que apuntaba a que Julián defendió a William en una supuesta riña en el Bar La Santa.

Manuela Romero, esposa de William Palacios, dijo que su pareja no le pegó ni la intentó agredir en la riña con Julián Quiñones.

"No me gusta que tome y ese día salió y yo no porque yo no tomo, me quedé con la niña. Mi disgusto fue que llegó con Julián y no quería que hicieran escándalo", dijo.

El ex delantero de los Lobos BUAP ya dejó México y viajó con su familia a Colombia, donde en los próximos días definirá su futuro profesional.