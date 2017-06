VIDEO: Saluden al HÉROE del Tri

Después de que Guillermo Ochoa impuso una marca de la liga española al recibir 82 anotaciones, muchos cuestionaron la decisión del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio de darle la titularidad de la selección mexicana.

Sin embargo, Ochoa respondió a la confianza del estratega y se puso el traje de figura para ayudar al Tri a rescatar una igualada de 2-2 ante Portugal en la Copa Confederaciones.

La temporada pasada, Ochoa admitió 82 tantos con el Granada español para imponer un nuevo récord, dejando atrás a Ignacio Aizpurúa, quien había permitido 79 con el Salamanca en la campaña 1995-96.

POR SI ALGUIEN NO LO NOTO, LA ATAJADA DE @yosoy8a AL TIRO DE CRISTIANO! Impresionante! #Ochoa pic.twitter.com/JY9MWo09x8 — CF ÁGUILAS 16' (@CFAmerica16CA) June 18, 2017

Pero ante Cristiano Ronaldo y los lusos, el arquero mexicano realizó dos espectaculares desviadas que pesaron en la pizarra.

Ochoa evitó un autogol de Carlos Salcedo con un impresionante rechazo por el centro del arco y sobre el final le sacó un remate de cabeza a André Silva que iba picado a la base de su poste derecho.

"Las dos atajadas fueron difíciles, en la primera nunca esperas que un compañero (requiera) un rechace así y luego fue un cabezazo picado, cruzado y complicado", admitió Ochoa.

"Las dos fueron jugadas bonitas en imagen pero complicadas en el momento, en ese instante no pienso nada".

Además de admitir 82 goles, Ochoa también impuso marca de atajadas en una campaña de La Liga con 163.

Para los que se preguntan por qué #Ochoa es el portero titular del #Tri, aquí les dejo... pic.twitter.com/hSMHBrpxjg — Willy Asva (@WillyAsva) June 18, 2017

"Las atajadas vienen gracias a la repetición de lo que haces semana a semana", agregó Ochoa. "Yo estoy feliz de ayudar a los compañeros a que se haga un partido redondo".

Las desviadas espectaculares desviadas de Ochoa en torneos internacionales parecen hacerse costumbre. En el Mundial de Brasil 2014 hizo varias en partidos ante Brasil y Holanda que le valieron su fichaje con el Málaga, donde jugó poco y luego arribó cedido al Granada, donde descendió a segunda división.

Actualmente Ochoa tiene un futuro incierto, pero buenas actuaciones en la Confederaciones podrían ayudarle a encontrar un mejor hogar: "Por ahora no pienso en eso, si esto es una vitrina o no.

Pienso en los partidos de la selección, en tratar de hacerlo bien con los compañeros porque creo que lo que he hecho en España y lo que he hecho acá, ya es suficiente para que la gente sepa quién soy y no por un partido cambiarán de opinión, así que estoy tranquilo y ya se verá qué pasa", añadió.

Lo que sí parece un hecho es que el arco mexicano ya le pertenece a Ochoa.

Osorio alternó arqueros desde su arribó a la selección a finales del 2015, pero en los últimos tres partidos el titular ha sido el portero de 31 años de edad.

"La posición de portero es así (sujeta a críticas), yo me mantengo al margen porque el fútbol es 11 contra 11 pero la posición de portero siempre es la más complicada porque está expuesta", agregó Ochoa.

"Cuando uno decide ser portero ya sabes lo que te espera, así que debes tener carácter y personalidad para aguantar de todo, yo me enfoco en poner por encima las cosas buenas de las malas".

Hasta ahora en Confederaciones, las buenas han sido más que las malas.