VIDEO: Jugador del Tri compara a fans mexicanos con Trump

Héctor Moreno, defensa de la selección mexicana y Roma, lamentó los insultos al colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador del Tri, a su llegada a la Ciudad de México tras los fracasos en Copa Oro y Copa Confederaciones.

Moreno defendió a Osorio y comparó el trato que le dieron al técnico colombiano al que padecen los mexicanos en Estados Unidos, principalmente desde la llegada al poder de Donald Trump, quien los ha llamado "violadores" y "narcotraficantes", además de prometer un muro en la frontera Sur.

"Es triste que sea así por el tema de que, como mexicanos, hablando del tema político con Estados Unidos, nos quejamos de cómo se trata a los mexicanos en EEUU por lo que pasa con Trump, pero en casa no ponemos el ejemplo de tratar a un extranjero de buena manera o con la mayor cordialidad posible", dijo Moreno en entrevista con BeIn Sports.

Moreno admitió que no son todos los aficionados tienen comportamiento ofensivo con Osorio: "No es la mayoría, es un pequeño grupo de gente y no viene al caso. Me encantaría que no pasara, que no vivamos esos episodios tan bochornosos".

Con Osorio como guía, México no ha destacado: eliminado en semifinales de la Copa Oro 2017 (Jamaica lo superó 1-0); además, el Tri fue humillado en la Copa América 2016 (7-0 ante Chile) y fue un fiasco en la Copa Confederaciones 2017.

"¡Vete a hacer rotaciones a tu país! ¡Pendejo, no sabes de futbol! ¡idiota! ¡lárgate!", fue lo que gritaron a Osorio, cuyo estilo de rotaciones, sin equipo fijo, no es del agrado de la mayoría de seguidores del Tri.

Fiascos que para prensa y aficionados es motivo de despido para el colombiano, no así para los directivos mexicanos que lo contrataron, que lo han respaldado, al igual que jugadores como Javier 'Chicharito' Hernández, Oribe Peralta y Diego Reyes.