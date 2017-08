VIDEO: Jugador del campeón Chivas AGREDE a novato

Jair Pereira, defensor de las Chivas -vigentes monarcas del futbol mexicano- y seleccionado del Tri, dio un golpe en la cabeza de un compañero en un entrenamiento.

Pereira se molestó porque el juvenil José Manuel Vargas lo exhibió al hacerle un par de 'caños' ('túneles') en un ejercicio de espacios reducidos, lo que ocasionó que Jair le diera un golpe en la cabeza y fue captado por las cámaras.

@jairpereira16 Se equivoca al meterse con lo más sagrado que tiene el Guadalajara. Su CANTERA. Un defensa cumplidor y nada más. @Chivas pic.twitter.com/nQiiLFhTfr — Ex-Espn (@exespn) August 17, 2017

A través de las redes sociales, los aficionados de Chivas condenaron la actitud de Jair, quien se vio forzado a disculparse con el juvenil.

"Ya le pedí perdón a quien le tenía que pedir perdón, que era este chavo Vargas, es un tipo que siempre le ha gustado venir a tirar 'caños' ('túneles'), lo conozco perfecto y he hablado con él", dijo el zaguero rojiblanco, quien fracasó con el Tri en la Copa Oro 2017.

"No soy un tipo que se justifique de las cosas malas, fue un error, algo que me da vergüenza, no soy así, pero fue algo donde tenÌa tantas cosas atravesadas y no me gusta perder", expresó Jair, quien vive con el campeón Chivas momentos de tensión, pues no han ganado en el presente Torneo Apertura 2017.

Donde sí trató de justificarse fue al decir que por ese tipo de detalles, que describió como propios del futbol, prefieren que los entrenamientos sean a puerta cerrada, pues estos incidentes, dijo, son comunes.