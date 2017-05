VIDEO: La 'joya' de Colombia en la final de la Champions

Juan Guillermo Cuadrado debe estar agradecido por la decisión del técnico Massimiliano Allegri de utilizar cinco atacantes en la Juventus... el colombiano brilló y ahora es clave para el choque con Real Madrid, en la final de la Liga de Campeones.

Después de regresar al club italiano para una segunda temporada cedido a préstamo por Chelsea, el veloz extremo colombiano ha florecido desde que Allegri empezó a implementar una formación 4-2-3-1 en enero, una estrategia que ayudó al club a conquistar su sexto título consecutivo de la Serie A italiana y alcanzar la final del sábado de la Liga de Campeones.

El sistema retrasa en el mediocampo al delantero Miralem Pjanic, al lado del volante Sami Khedira, mientras que libera a Cuadrado por la banda para sumarse al ataque con Paulo Dybala, Mario Mandzukic y Gonzalo Higuaín.

A principios de febrero, Cuadrado anotó su primer gol en la liga en nueve meses en un triunfo 1-0 sobre el Inter de Milán.

"Desde que se cambió la formación, he tenido más espacio y he jugado mucho, y he tenido algunos grandes partidos", dijo Cuadrado en una entrevista telefónica en italiano con The Associated Press. "Pero todavía no estamos seguros qué formación usaremos para este partido".

Para enfrentar a Real Madrid en la final de la Champions en Cardiff, Allegri podría inclinarse por una táctica un poco más conservadora, con Andrea Barzagli en el lateral derecho y Dani Alves como volante por ese mismo sector, donde Cuadrado suele jugar.

De todas formas, Cuadrado se prepara para el partido más importante de su carrera de clubes.

"Siempre es difícil enfrentar a este tipo de plantel, que es tan fuerte y tan acostumbrado a jugar este tipo de partidos", dijo el oriundo de Necoclí (Antioquia, Colombia) desde su casa en Turín. "Pero sabemos que tenemos un gran plantel, y vamos a enfrentarlos cara a cara".

Ya sea que juegue Cuadrado o Alves, en ese costado de la cancha estará el lateral brasileño del Madrid, Marcelo, una constante amenaza por sus subidas en ataque.

"No tengo que decir nombres", señaló Cuadrado al hablar sobre la defensa del Madrid. "Son un equipo tan bueno que todos son grandes jugadores".

Cuadrado también podría toparse con su compatriota James Rodríguez, quien probablemente arranque en la banca del Madrid. Ambos fueron protagonistas de la selección colombiana que tuvo su mejor desempeño en un Mundial al alcanzar los cuartos de final del torneo de 2014 en Brasil.

"Es fabuloso para Colombia tener dos jugadores en la final", indicó Cuadrado. "Somos amigos y siempre tratamos de estar en contacto".

Cuadrado jugó a préstamo con la Juventus durante dos temporadas, luego de una infructuosa campaña con Chelsea, y la transferencia se hizo permanente este mes cuando el conjunto italiano concretó su sexto título consecutivo de la Serie A. El mediocampista de 29 años firmó un contrato por tres temporadas.

"Estoy contento por ser parte de esta familia. Espero seguir aquí por mucho tiempo", dijo.

Y aseguró que también tiene planes de seguir jugando con la selección por mucho tiempo.

"Jugaré todo el tiempo que pueda", afirmó.