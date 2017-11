Delantero chileno acusa de EXTORSIÓN a directivo y entrenador del futbol mexicano

El delantero chileno Francisco Pizarro acusó al director deportivo del Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y al entrenador de ese club de la Liga de Ascenso del futbol mexicano de querer extorsionarle para poder jugar, a comienzos de este año.

Pizarro, quien jugó el Torneo Clausura 2017, de enero a mayo de este año, acusó al director deportivo, Moisés Britos, y al entrenador Omar Ramírez de pedirle el 50 por ciento de su salario para poder jugar en el equipo.

"Al llegar a México iba muy ilusionado y se presentó la ocasión en la que Britos me dice que le tengo que dar el 50 % de mi salario por la temporada, lo cual encontré injusto y muy desagradable", declaró el jugador de 28 años en un video que publicó en la cuenta de Twitter del programa 'Corazón Escarlata' de TV Azteca Estado de México.

"Desde ese momento la situación se puso un poco tensa y no fue lo que esperaba a nivel personal, el trato de ellos hacia mí, así que me vine desilusionado porque tanto Ramírez como Britos me querían robar mi dinero", declaró el ex jugador de la Universidad Católica y el O'Higgins.

Pizarro afirmó que Britos y Ramírez fueron los encargados de llevarle a México, y que de la situación irregular informó al rector de la UAEM, Jorge Olvera.

Dijo que Olvera le respondió que "estaba al tanto de la situación"... "pero en su momento no hizo nada".

Óscar Ramírez, hoy ex entrenador de Potros, se dijo "sorprendido" por la acusación y que "jamás haría eso" (cobrar dinero por jugar).

"Me sorprende que esto salga después de mucho tiempo... yo fui el primero en poner hasta de mi bolsa para premiar a los jugadores", expresó Ramírez al suplemento deportivo 'La Afición'.

La denuncia del chileno no es nueva en el futbol mexicano, aunque pocos jugadores se atreven a señalar algo que es un secreto a voces: el cobro de porcentajes por jugar, ser titular o llegar a un equipo.

Sin embargo, los directivos mexicanos no actúan ante las denuncias y no hay un sindicato de futbolistas real que vele por los intereses de los jugadores.

PIzarro solo estuvo el primer semestre de 2017 con los Potros; al final del torneo no entró en planes del cuerpo técnico.