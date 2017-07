VIDEO: Fans muestran su desprecio al entrenador del Tri

Agachado, serio, protegido por policías y entre gritos de "¡Fuera Osorio!"; así salió el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio del Rose Bowl Stadium, tras la eliminación de México en las semifinales de la Copa Oro, en un nuevo fracaso del Tri bajo su mando.

Y es fracaso porque México, el 'Gigante del área', fue exhibido con el criticado estilo de rotaciones que Osorio impuso en el Tri por una selección rival que mostró apenas un poco más de ambición y se llevó el triunfo (1-0) con un golazo.

Osorio no dio la cara para explicar el fracaso, para ello envió a su auxiliar técnico, Pompilio Páez -estratega de nula experiencia en selecciones nacionales-, quien justificó el fracaso con el argumento de que fueron contratados para llevar al Tri al Mundial... mezquina promesa para una selección que no falla a la Copa del Mundo desde 1994.

Tras el fiasco ante Jamaica, el colombiano sintió de cerca el rechazo a su persona por ridiculizar a una selección mexicana que juega a nada a pesar de tener elementos de regular calidad con cuadro alternativo.

Miguel Herrera, monarca con el Tri en la pasada Copa Oro y antecesor de Osorio en el seleccionado azteca, fue echado tras agredir a un comentarista.

Tras el reciente fracaso, Osorio fue acompañados por Decio de María, presidente de la Federación de Futbol de México (FMF), quien ha ratificado al colombiano en el mando. Nada nuevo en directivos alejados de la autocrítica y aferrados a decisiones que no dan buenos resultados.

El entrenador colombiano vive de buenos números ante rivales de menor calibre de Concacaf, pero en duelo clave no funciona: humillación ante Chile en Copa América, revés ante Portugal en Copa Confederaciones y ridículo ante Jamaica -equipo que no está en el hexagonal final- en Copa Oro.

Jamaica acabó con los sueños de bicampeonato de México al derrotarlo 1-0 por las semifinales de la Copa de Oro.

Jamaica, que superó a México por primera vez en siete encuentros de la Copa Oro y apenas por tercera vez en su historia, se medirá ante EEUU en la final el miércoles, en Santa Clara, California.

A beautiful goal by Kemar Lawrence to take Jamaica into the #GoldCup2017 final! Congrats to the #ReggaeBoyz. pic.twitter.com/uPuN0xBzUr