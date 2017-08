VIDEO: Doblete de Chicharito en la Premier

El mexicano Javier Hernández tuvo una notable labor en la Liga Premier de Inglaterra, aunque con sabor agridulce: hizo dos goles para el West Ham, pero no alcanzó para evitar el revés, en duelo de la Jornada 2.

Lo que parecía una remontada épica, liderada por los dos goles de 'Chicharito' Hernández, quedó en intento. En el último minuto el Southampton sacó la victoria (3-2) con un penalti.

Los 'Hammers' perdían 2-0 hasta el minuto 45, cuando el atacante azteca se hizo presente por primera vez en la temporada con su nuevo equipo.

Southampton 2-1 West Ham: Chicharito (45')

RT lmechegaray: The ultimate poacher. Chicharito's first ever goal for West Ham. (TribunaPremier)pic.twitter.com/WBgyZiOe4b