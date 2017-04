VIDEO: Cuauhtémoc Blanco: "No me escondo de nadie"

Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista y alcalde de Cuernavaca, Morelos, consideró una "aberración" que lo relacionen a un asesinato y alzó la voz: "Yo no me escondo No huyo de la justicia".

La semana pasada, se ventiló que José Fierro Escobar, presunto homicida de Juan Manuel García, supuestamente declaró ante un juez que Blanco le instruyó matar al organizador de la Feria de Cuernavaca.

"Estoy bastante indignado de todas estas acusaciones del gobernador y de su hijo. Es tanta su aferración en querer destituirme, no se por qué. Ya involucrarme con homicidio y con los criminales, creo que es muy fuerte", dijo Blanco.

Ni me escondo, ni huyo de nada. Sigo trabajando por #Cuernavaca y haciéndole frente a las difamaciones en mi contra. https://t.co/NoFivFoiZC pic.twitter.com/658qUdiL1c — Cuauhtémoc Blanco (@CuauhtemocBco) 18 de abril de 2017

"Sigo trabajando en Cuernavaca", expresó Blanco en un video a través de su cuenta de Twitter.

Pablo Ojeda, abogado particular de Cuauhtémoc Blanco, afirmó que el ex futbolista no está escondido ni lo hará, pues no tiene nada que ver en el homicidio del empresario Juan Manuel García, perpetrado el pasado 6 de abril.

"Cuauhtémoc no se ha escondido ni se esconde, ni se esconderá; es el principal interesado en que su nombre quede limpio, quiere que no se le vincule a un crimen tan monstruoso como el que sucedió. No tiene nada que ver", aseveró en entrevista con Reforma.

Ojeda sostuvo que, a la fecha, no tienen conocimiento -ni existe certeza- de que Fierro efectivamente haya hecho esa imputación en contra de Blanco durante la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 13 de abril.

“Supuestamente en audiencia privada esta persona declaró, y en teoría nadie tendría por qué saber y tener información de lo que ahí se dijo, han sido filtraciones que se dieron”, dijo.

Desconocen existencia de orden de arresto

Contrario a lo declarado por el Secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, José de Jesús Guízar, el abogado particular de Blanco dijo que no tiene conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión contra el Alcalde.

¿Es falso lo que declaró el abogado Guízar en el sentido de que hay una orden de la cual Blanco ya tenía conocimiento?

"No se qué lo haya llevado a declarar eso, pero lo cierto es que por lo menos la defensa de Cuauhtémoc Blanco no tiene conocimiento de la existencia de ninguna orden de aprehensión", afirmó Ojeda.

Ojeda anunció que insistirán en que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de atracción de la investigación del caso, aun cuando el Gobierno de Morelos anunció que la dependencia federal colaborará con la Fiscalía estatal.