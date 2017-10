VIDEO: Cristiano rompe la sequía y da triunfo al Real Madrid

Cristiano Ronaldo parecía tener la pólvora mojada y el Real Madrid sufría ante el modesto Getafe...

Pero a cinco minutos del final, CR7 anotó con un derechazo su primer gol en la actual liga española y el Real Madrid venció 2-1 en cancha del vecino Getafe para llegar a 17 puntos y seguir a la caza del líder Barcelona.

El gol que hizo héroe a CR7

Retweeted ZyAd . ( @izez0o0 ): Ronaldo is here . pic.twitter.com/YdVi8E89Vl https://t.co/5QnVODk90w

El Madrid celebró un nuevo récord de 13 victorias ligueras seguidas a domicilio, que se remonta al pasado campeonato, pero festejó sobre todo la recuperación del olfato goleador de Cristiano, quien no había marcado aún en la liga tras perderse las cuatro primeras fechas por sanción, y subió el tanto de la victoria as los 85 minutos.

Ronaldo parecía el 'villano' del Real Madrid al fallar esta opción:

This is the absolute state of Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/b8c4Wu7VW7