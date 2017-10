VIDEO: Chicharito: "Meto más de las que fallo"

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández revisó los mensajes que le llegan en la red social de Twitter y los respondió.

Hubo de todo para Chicharito, delantero del West Ham de la Liga Premier y de la selección mexicana, desde felicitaciones hasta reclamos.

Chicharito, máximo goleador del Tri (48 anotaciones) considera que el éxito deportivo le ha costado "uno y la mitad del otro", además de destacar que mete más goles de los que falla, luego que un usuario de Twitter le sugirió dedicarle dos horas extras al entrenamiento para afinar la puntería.

"Tengo de los mejores promedios de la Premier, en toda la historia, soy el máximo goleador en la historia de mi selección, he fallado, porque no existe el jugador uno que casi casi es Messi, no conozco a ningún perfecto", expresó Chicharito durante la dinámica organizada por el West Ham.

Hernández es el referente en el ataque mexicano e intentará mejorar su promedio de goleo con el Tricolor en la fecha FIFA, en los enfrentamientos contra Trinidad y Tobago y Honduras.