VIDEO: Carlos Vela YA presume: "Mi nuevo equipo en 2018 LAFC"

El internacional mexicano Carlos Vela consumó su fichaje con Los Angeles FC, y ya presume a su nuevo equipo, que debutará en la MLS en 2018.

"My new Club in 2018. @LAFC (Mi nuevo club en 2018 LAFC)", tuiteó el goleador mexicano en su cuenta oficial, con un video donde luce los colores del club angelino.

La Real Sociedad confirmó un principio de acuerdo con la MLS, para la salida del seleccionado mexicano, quien seguirá en el club donostiarra hasta enero de 2018.

Vela terminaba contrato con la Real en junio de 2018 y entonces, tras insinuar el delantero que podría ser el último con el equipo vasco, era la oportunidad de obtener algo de dinero por el traspaso y liberar una de las fichas más altas del vestuario.

El atacante mexicano jugó más de 230 partidos y conseguido 71 goles con la camiseta blanquiazul, aunque su mayor rendimiento lo ofreció en sus primeras temporadas y luego su carrera tuvo altibajos, sobre todo en las dos últimas campañas.

Así se despidió Vela de la Real Sociedad:

Vela seguirá así el destino de dos de sus grandes amigos, los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos, ambos en Los Ángeles Galaxy.

Mientras llega su incorporación con LAFC, el mexicano ayudará a la Real Sociedad en la fase de grupos de la Europa League que comenzarán a disputar en septiembre hasta su salida en 2018; con el club angelino debutará en marzo próximo.