VIDEO: Aparece Hugo Sánchez y hay alboroto

Donde Hugo Sánchez aparece la gente lo busca para tomarse una foto con él y llevarse su autógrafo. No importa el lugar. La leyenda mexicana del futbol genera emociones en sus seguidores.

El histórico ex goleador mexicano, el mejor futbolista del Siglo XX en su país y la Concacaf, vive en Cancún y acudió a ver el juego del Atlante, los fans reconocieron al ídolo y lo arroparon.

Hugo acudió al estadio del Atlante en el caribe mexicano para desear suerte a los Potros y al entrenador Raúl Gutiérrez en el nuevo torneo. El 'Pentapichichi' jugó con los azulgrana en la temporada 1994-95.

Hubo gritos de apoyo y Hugo agradeció a los fans regalando fotos firmadas, en una escena que se repite con el mítico ex goleador y entrenador, lo mismo en un estadio, en la calle o entre gobernantes.

... y Hugo, en persona o en sus redes sociales, agradece a sus seguidores el afecto que recibe.

Grandes cosas me han pasado desde niño porque no he dejado de soñar, de prepararme y ser agradecido con ustedes, mis seguidores,

