A sus 18 años, Deyna Castellanos comienza a dominar el futbol en Estados Unidos

Su gol dio la vuelta al mundo durante el Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA el año pasado.

Deyna Castellanos ya había anotado un tanto de tiro libre para poner arriba a la selección de Venezuela en el segundo encuentro de la Vino Tinto en el Mundial de Jordania. Pero aún faltaba lo mejor.

En los segundos finales del partido, Camerún empató al minuto 92 y cuando aún festejaban, en el saque de media cancha, la capitana de la selección venezolana le pidió a su compañera Nohelis Coronel que le sirviera la pelota de frente. Entonces, Castellanos reventó el esférico y venció a la portera de Camerún, ante el asombro de propios y extraños.

Fue un golazo de media cancha que dio la vuelta al mundo y la gente comenzó a conocer el nombre de la jovencita venezolana de Maracay.

“Pensaba en que teníamos que ganar ese partido”, dijo Castellanos a HOY Deportes. “Nada es cuestión de suerte, todo es trabajo”.

Venezuela, bicampeona de Sudamérica, clasificó a la segunda ronda de aquel Mundial, donde venció a México en cuartos de final y luego cayó ante la eventual campeona del mundo, Corea del Norte. En el duelo ante las mexicanas, Castellanos anotó un par de tantos más con el que vencieron a las aztecas por 2-1.

Trabajo es lo que Castellanos simboliza al hablar del futbol de su país. Y fue el trabajo y talento la que la llevó a jugar con los Seminoles de la Universidad de Florida State, una potencia del balompié universitario en este país.

En su primer año en Florida State, Castellanos disputó 13 partidos, en los que concretó siete tantos, uno de ellos en el segundo minuto de acción ante Texas A&M. Castellanos anotó un tanto en cada uno de sus primeros tres partidos, la primera jugadora de su universidad en lograr eso.

Sus golazos de larga distancia son su especialidad. En los cuartos de final de los playoffs universitarios de 2016, anotó en un disparo desde 30 yardas, en la victoria sobre Duke. Las Seminoles terminaron ganando el torneo en penales ante North Carolina, logrando su cuarto título nacional al hilo.

Este año, Castellanos ha aceptado el puesto de liderazgo en las campeonas nacionales. En siete partidos diputados, acumula ocho tantos y es la líder de goleo en su equipo.

“La verdad estoy mucho más cómoda, estoy en un nivel distinto. Estoy en otro papel en el equipo. Tengo mucho más liderazgo y responsabilidades. Me siento mejor con el tema del idioma”, expresó Castellanos, quien no sabía nada de inglés al llegar de Venezuela.

Shane M. Lardinois / Shane M. Lardinois /

Castellanos cuenta que varias escuelas le ofrecieron becas para estudiar y jugar.

“Elegí Florida State por la cercanía a Venezuela y el clima, prefería estar más cerca de casa”, aseveró la delantera de 5’7’’ de estatura.

En el verano, Castellanos jugó para el Santa Clarita Blue Heat de Santa Clarita, California, donde recibió el nombramiento de Jugadora del Año de la United Women’s Soccer League, una liga de verano.

Shane M. Lardinois / Shane M. Lardinois /

Castellanos contó que la descubrieron en Venezuela porque jugaba futbol desde los cinco años, siguiendo los pasos de su hermano.

“Un entrenador me vio y se puso en contacto con mis padres, para ver si me podían meter en un equipo, porque notaban que me gustaba el futbol”, expresó Castellanos, quien estudia Comunicación Social en Venezuela.

La artillera dijo que el futbol en su país, así como en todo Latinoamérica, tiene mucho espacio para crecer.

Para Castellanos, el 2017 representa un año magnífico pues fue nominada como una de las 10 mejores jugadoras de la FIFA, junto a nombres como Carli Lloyd, Dzsenifer Marozsan y Lieke Martens.

“No me lo esperaba, pensé que llegaría de aquí a unos cuantos años más. Ya es bastante bueno estar nominada entre las mejores. Es un premio de Dios”, dijo Castellanos vía telefónica.