Carlos Vela pensó en usar el 23 de Michael Jordan con el LAFC

Carlos Vela, la figura del nuevo equipo de Los Ángeles, el LAFC, declaró que le hubiera gustado portar el número 23 en el dorsal debido a su fanatismo por el básquetbol y en especial, Michael Jordan.

Vela y el LAFC debutan el domingo, 4 de marzo, cuando visiten al subcampeón Seattle en la primera jornada de la nueva temporada.

Este sábado, el equipo reveló sus dos uniformes, el de visitante y de local, con un diseño simple. Negro será el color de la playera, shorts y calcetas para los partidos de local y será todo blanco para los cotejos de visita.

“Está muy padre, las dos creo que la van a usar mucho la gente. Ojalá y se hagan muchos aficionados de nuestro equipo y que podamos disfrutar muchos de nuestra aventura”, indicó Vela, quien a sus 28 años decidió llegar a la Major League Soccer cuando toda su carrera la había hecho en Europa.

“Estoy viviendo un sueño él estar aquí, estoy disfrutando cada momento, estoy gozando mucho el estar aquí, se puede ver en mi cara”, indicó.

@11carlosV por poco usa el 23 de Michael Jordan en la @mls @futbolMLS Carlos Vela almost asked for # 23 for his jersey in honor of Michael Jordan @LAFC pic.twitter.com/VuLdWy8ClO