Quejas de racismo y alineaciones indebidas envuelven partido de Copa del LAFC de Carlos Vela

La Federación de Futbol de Estados Unidos anunció la suspensión del sorteo que determinará las llaves de las semifinales de la Copa Abierta, la competencia más antigua en este país. Esto, después de que los Timbers de Portland se quejaron oficialmente de que Los Angeles Football Club alineó a más extranjeros de lo debido en la victoria del 3-2 el pasado miércoles.

La federación aclaró que el sorteo se realizará después de las respectivas investigaciones. En el reglamento se contempla desde una sanción económica hasta descalificación de un equipo que rompa las reglas del límite de extranjeros.

Portland reclamó que LAFC alineó seis jugadores extranjeros, en lo que rompió el reglamento de que solamente se pueden alinear un máximo de cinco jugadores extranjeros. En la alineación estuvieron: Laurent Ciman (Bélgica), Diego Rossi (Uruguay), Marco Ureña (Costa Rica), Carlos Vela (México), Adama Diomande (Noruega) y Dejan Jakovic (Croacia).

Diomande jugó 22 minutos y Jakovic 1 minuto.

El mismo jugador noruego luego se quejó al finalizar el encuentro de que fue víctima de abuso racial por parte de alguien después del partido de los Timbers.

“Fue la primera vez en mi carrera profesional que alguien me llama “N” en la cancha”, dijo Diomande. “Ellos pedirán disculpas después del partido y me dirán que lo deje ir, pero si no digo nada, el racismo seguirá”.

“No importa de qué país, color, religión, o cualquier idioma que hables, todos somos seres humanos y debemos respetarnos el uno al otro sin importar que”, agregó en su cuenta de Instagram.

El jugador no fue claro si el insulto vino de un jugador o del público pero sí mencionó que fue “en la cancha”.