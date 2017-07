VIDEO: ¿Fue amarilla o roja? VAR apareció en el Chile vs Alemania y algunos no están de acuerdo…

Tras detener el partido por casi dos minutos por un codazo que aplicó Jara sobre Werner, el árbitro acudió al VAR y finalmente mostró la amarilla al jugador chileno.

El golpe ameritaba algo más que la amarilla…

This VAR system is an utter shambles. How can this be a yellow card? #VAR #ConfedCup #CHIGER pic.twitter.com/3DGf5lcCce