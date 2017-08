EN VIVO: Las campeonas del mundo vencen a Japón en Carson

La selección de Estados Unidos enfrenta en estos momentos a Japón en el segundo partido de la doble jornada del Torneo de Naciones en el StubHub Center de Carson. A primera hora, Australia doblegó 6-1 a Brasil y se coronó campeón del torneo, tras vencer también a Estados Unidos por 1-0 y a Japón por 4-2 en sus primeros dos partidos del grupo.

Lejos de desanimarse por el campeonato de las australianas, Estados Unidos salió con todo para darle una fiesta a las miles de aficionadas que vinieron a ver a las campeonas del mundo.

La veterana Megan Rapinoe puso adelante a Estados Unidos con un bonito tanto tras un escape de su compañera Christen Press. La californiana entregó el balón a Rapinoe, quien cruzó su disparo para vencer a Ayaka Yamashita.

Rapinoe puts the #USWNT up, 1-0. The pass, the run, the patience. pic.twitter.com/bSINN2hcWk