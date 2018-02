Tico Ureña se luce con LAFC, que aún busca refuerzo en la media cancha

Los Angeles Football Club dio el primer paso en su historia al disputar su primer partido amistoso este pasado viernes en UCLA. El encuentro fue ante el Toronto FC, actuales campeones de la MLS, y el resultado fue alentador: 2-2 con dos tantos del delantero tico Marco Ureña.

En el encuentro no estuvo Carlos Vela, pues había disputado un encuentro a mitad de semana con México ante Bosnia Herzegovina.

“Hay buena actitud”, dijo Vela al ver a sus compañeros. “Esta liga es muy competitiva, cualquier equipo tiene opciones. Vamos a pelear”.

El LAFC debutará el próximo 4 de marzo ante el subcampeón Sounders de Seattle en lo que será su primera temporada en la MLS.

“Nos faltan dos jugadores de peso, tenemos jóvenes con mucha ilusión de trabajar, y eso es bueno porque le dan mucha energía a los entrenamientos, pero sabemos que en los partidos de liga, necesitamos jugadores de experiencia en la media cancha”, expresó Ureña, quien se mostró muy contento de haber comenzado la pretemporada con anotaciones.

El entrenador Bob Bradley dijo que vio señales de progreso en el equipo y expresó que muchos de sus mensajes de los entrenamientos “han sido entendidos”, pero señaló que los mejores equipos “hacen las cosas más rápido y todos están en la misma página”, por lo que sus muchachos tendrían que mejorar.

“Es pretemporada, todavía y hay mucho que mejorar. No vi a Messi en la cancha. Marco Ureña anotó dos goles pero también él sabe que hay cosas que no me gustaron y que le grité. Diego Rossi hace un par de jugadas buenas, se está adaptando. Benny Feilhaber en la cancha nos da un poco más de control”, indicó el exseleccionador estadounidense.

“Para tener un buen equipo, eso incluye tener partidos de verdad. Estoy confiado que para el primer partido, vamos a tener a un equipo que esté listo para jugar. Los mejores equipos hacen cosas muy naturales, como el timing de los jugadores. Estoy viendo cosas buenas y otras que me hacen gritar”, expresó Bradley, quien reconoció que aún le falta un jugador clave en la mediacancha.

En lo físico, Bradley expresó que hay muchos jugadores que están listos para 45 minutos y que poco a poco podrán disputar un partido entero.

El próximo amistoso de LAFC será el jueves, 8 de febrero, ante el New York City FC.