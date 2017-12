Arremeten contra el entrenador de Argentina por prepotente

El seleccionador argentino de futbol, Jorge Sampaoli, protagonizó un escándalo con insultos a un policía de control de tráfico la madrugada del 24 de diciembre en su natal Casilda, cuando volvía de celebrar la boda de su hija.

"Boludo (idiota), cobras 100 pesos (5,47 doláres) al mes", dijo Sampaoli, según un video que se ha hecho viral desde entonces, a un agente que hizo parar el automóvil en cuyo asiento trasero viajaba el entrenador junto con otras personas.

El seleccionador ya se disculpó a través de un comunicado y se dijo "totalmente arrepentido", pero su prepotente actitud ha sido reprobada en redes sociales.

El episodio fue grabado por un testigo que lo presenció desde su coche y al viralizarse en las redes sociales, generó numerosas críticas al entrenador.

Sampaoli ofreció además “especiales disculpas al oficial” al que agredió verbalmente. “Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad”, señaló.

Federico Censi, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de Casilda, dijo poco antes que el entrenador de la selección de futbol le había llamado por teléfono para disculparse por su comportamiento en el control vehicular ocurrido el domingo por la madrugada en esa localidad situada en la provincia de Santa Fe a unos 400 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

“Se manifestó arrepentido y me dijo que estaba totalmente de acuerdo con esos controles, que había tenido un mal momento... Se le aceptaron las disculpas”, dijo Censi a Radio Continental.

Sampaoli había asistido a la fiesta de casamiento de su hija cerca de Casilda. Después de la celebración el entrenador se retiró en un automóvil en compañía de otras 7 personas con destino al hotel donde se hospedaba.

El técnico y sus acompañantes fueron conminados a detenerse en un control de tráfico en el centro urbano. Los inspectores de tráfico comprobaron que la mujer que conducía no estaba alcoholizada, pero al ver que el auto excedía el número de pasajeros permitidos ordenaron a sus ocupantes que bajaran y que siguieran caminando, lo que enfureció al entrenador.

“Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano....Pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”, sostuvo Sampaoli.

Usuarios de las redes sociales cuestionaron la “prepotencia” del técnico de la selección que logró su participación en el Mundial de Rusia de 2018 luego de una pobre actuación en las eliminatorias.

Se me cayó Sampaoli , nada más que decir , no soy menos azul por eso

Todos matando a Sampaoli x su pelea y criticable respuesta a un agente! Parece q nunca nadie puteo un cana! El problema con el DT es q Messi le forma el equipo lo demás me tiene sin cuidado !! Y además se hace el filósofo! Y esto es fútbol nada más!

Que esperaban de Sampaoli? Tiene un tatuaje de callejeros y le gusta la berguiso, no podía no mostrar su idiotez

El día que en nuestro país la gente entienda que no todo es política o fútbol... seremos mejores.

Lo de Sampaoli, no tiene que ver con la grieta, tiene que ver con el respeto al otro, en este caso, un agente de policía.

Basta de polarizar. Nada tiene que ver que sea K o no.