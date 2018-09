Tuca no quiere más de lo mismo

Convocar al grueso de los mexicanos que militan en Europa sería "pan con lo mismo" para Ricardo Ferretti, dado que ya se conoce su potencial.

"He pensado en ellos y son grandes jugadores, siempre serán bienvenidos y de acuerdo a la necesidad se puede o no tomar en cuenta, ya los conocemos de sobra, volver a usarlos sería pan con lo mismo", expresó el técnico interino del Tricolor al finalizar la conferencia de prensa.

México apuesta por un proceso de futbolistas que incluso en 2026 tienen la posibilidad de ser convocados.

"Quizá estén preocupados porque vamos a enfrentar a Estados Unidos y Uruguay, pero no tengo duda que harán las cosas bien, y me gusta que sean rivales duros porque estos chicos tienen la oportunidad de enfrentar lo mejor de lo mejor. Con esta experiencia que van a empezar a vivir en el futuro van a ser mejor, no piensen en si ganamos o perdemos, sino en su evolución.

"Si no les damos esta oportunidades estaríamos truncando esta posibilidad de evolución, deben entender eso, es el futuro de la Selección y debemos darle la oportunidad, si ustedes hablan de ellos durante todas la semanas, ¿no merecen jugar estos partidos? Es una gran oportunidad para nuestro futbol, así lo siento, estoy expuesto a las críticas, pero tengo mucha confianza", mencionó.