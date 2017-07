Tri femenil: El nuevo jefe sepulta la discriminación

Con la llegada de Roberto Medina al timón del Tricolor Femenil no sólo se abrió la puerta a la conciliación, sino también a la aceptación y el respeto por las preferencias sexuales de todas las jugadoras.

"Soy totalmente respetuoso y yo sólo veo atletas, mujeres que nos den un buen rendimiento, que hagan diferencia, eso es lo primero. Para mí pasa a un segundo término (su preferencia sexual)", explicó.

"Es fundamental que las niñas sean un gran ejemplo para lo que viene, sin importar su condición, el deportista es una gente sana que le gusta trabajar en el equipo, eso es lo que yo veo en ellas".

La postura del nuevo entrenador es por el caso de Stephany Mayor y Bianca Sierra, dos jugadoras que hace unos meses destaparon su relación sentimental.

Las jugadoras, que revelaron en 2016 que eran pareja, se han encontrado con varios obstáculos, incluído el mensaje negativo del entonces entrenador nacional Leonardo Cuéllar.

En 2015, antes de la Copa Mundial Femenil en Chipre, Cuéllar daba un discurso motivacional y de evitar vicios, como el alcohol, cuando mandó un mensaje que las chicas tomaron de manera directa.

"A mí no me importa si son novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o haciendo desfiguros", contó Mayor, agregando que no dijo nombres, pero eran la única pareja de la selección, así que difícil no darse por aludidas.

Mayor y Sierra se conocieron en el Tri, ahora juegan en Islandia y han sido consideradas dentro todas las convocatorias que ha hecho Medina para la selección azteca.

"Creo en las personas y en los valores de cada una, pero esa valía sube y baja por lo que hacen en el día a día, tengo un cuadro sólido y busco gente que respete los preceptos de un equipo", destacó Medina.

"Mi primer contacto con todas fue decirles que este nuevo proceso se arma con el respeto mutuo, de mí como entrenador hacia ellas y viceversa".

"Y se ha permeado en todas nuestras selecciones de lo que debe representar un jugador y jugadora de la selección mexicana".

El nacimiento de Liga Femenil no sólo le dará a Medina la posibilidad de tener a las seleccionadas en actividad permanente o de ver candidatas para las próximas convocatorias, también abrirá una baraja de entrenadoras y estrategas que generarán competencia por el puesto que ocupa.

"Esos nuevos entrenadores que están llegando a la Liga también tienen este reto, para que lo que pudieron llegar a comentar, lo van a reflejar en sus equipos y seguro que habrá una competencia", expuso.