Tras fracasar en Europa, refuerzo de Cruz Azul presume "madurez"

El Cruz Azul gozará de una versión madura del atacante mexicano Carlos 'Gullit' Peña, quien reconoció cometer errores en su pasado, pero ahora tiene la idea clara de triunfar con La Máquina.

"Ya he madurado en muchos los aspectos. Estoy muy bien en mi carrera futbolística y personal. Espero lograr muchos éxitos con Cruz Azul", relató el 'Gullit' en su presentación oficial como cementero.

Peña, quien ha sido señalado en su carrera como un futbolista indisciplinado y con apego a la vida nocturna, vuelve a México tras fracasar con los Rangers de Escocia.

"Ya soy un jugador maduro, en lo personal y futbolístico. Todo el mundo comete errores, no creo que haya alguien que no cometiera en su vida pero vengo tranquilo. Con madurez para triunfar en Cruz Azul".

De la críticas por su 'fama' de indisciplinado, que lo llevó a alejarse de la selección mexicana, dijo: "Estoy acostumbrado a que me critiquen. No tengo ningún problema, disfruto lo que hago que es el futbol. En Chivas tuve un buen primer torneo y el segundo ya tuve un 'bajón'. Estoy acostumbrado a las críticas y no me preocupa", dijo.

Descartó que el tema económico lo haya animado a dejar el Rangers de Escocia y regresar a la Liga mexicana. Trascendió que su salario es de 104 mil dólares al mes.

Carlos Peña llegó a México y les manda un saludo a la afición celeste; en los próximos días realizará los exámenes médicos y se podrá dar a conocer su pase Oficial a La Máquina.

"Mi compromiso siempre lo he tenido desde que salÌ de mi casa a los 13 años. Salí con un sueño de jugar en Primera División, jugar un Mundial. Ese compromiso siempre lo he tenido. Vengo a esta gran institución a hacer bien las cosas", sostuvo.

Negó que sea un retroceso volver a la Liga MX: "El futbol mexicano es igual de competitivo como el de Escocia. No es un retroceso en mi carrera. Vengo aquí a hacer bien las cosas y triunfar con el equipo".