EN VIVO AQUÍ: Tigres recibe al Monterrey en la final de ida del futbol mexicano

Tienen orgullo de ser del norte y de los barrios más queridos, sí señor.

Pero hoy su lucha de 43 años va más allá del Cerro de La Silla. Se divisa en el panorama un Clásico épico, en el que Tigres y Rayados se enfrentarán por ser el mejor del país.

Luego de 113 ediciones, con 40 triunfos auriazules y 39 albiazules, 33 empates, 155 goles de Tigres y 148 de Rayados, hoy y el domingo se juegan los Clásicos más importantes de la historia.

El juego está a punto de iniciar y el Estadio Universitario muy cerca de reventar.

Estas son las alineaciones con la que salen los dos conjuntos.

