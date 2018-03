Toca Tigres la cima... por ahora

Los Tigres ya tocaron la cima del futbol mexicano, al vencer con un golazo de André-Pierre Gignac 1-0 a un defensivo Xolos de Tijuana, en el Estadio Universitario.

El campeón ganó su cuarto partido en fila, para sumar ya seis duelos sin derrota en el Clausura 2018 y 23 sin conocer la derrota en el Uni, que registró un lleno con 41 mil 304 aficionados.

A Tigres, que llegó a 21 unidades, lo puede alcanzar América que tiene mejor diferencia de goleo y que a las 21:00 horas comenzó su duelo ante León, así como Toluca, que juega este domingo ante Pumas.

Santos, que tiene 20 puntos, puede rebasar a los felinos si vence este domingo a Rayados.

Tijuana, que no ha anotado gol como visitante en lo que va del torneo, avisó que vendría defensivo, pues de entrada sus tres delanteros titulares no aparecieron el once titular.

Sin embargo, Xolos tuvo opciones en el primer tiempo, jugando al contragolpe, mientras Tigres con paciencia lo atacó casi toda la primera mitad.

Y después de ser pacientes, y al no poder romper el muro defensivo de Tijuana, tuvo que venir un golazo de Gignac, su octavo del torneo, casi al finalizar la primera mitad.

Al minuto 42, el francés tomó un balón, eludió a a Alejandro Guido, para disparar desde tres cuartos de cancha y con efecto, para engañar a Gibran Lajud, quien perdió un tiempo al querer adivinar si el esférico iba para su lado izquierdo.

Eduardo Vargas ya había tocado la puerta del gol y el mismo André, pero Tijuana también tuvo lo suyo, principalmente en una descolgada al 23', pero Guido desaprovechó el pase de Julio Ángulo.

En el segundo tiempo, Xolos intentó empatar, manejando más la bola, pero sin desordenarse defensivamente, sin embargo no tuvo fortuna.

Gignac cobró un tiro directo al minuto 69 que Lajud desvió por encima del travesaño.

Al minuto 79, y con el juego para anotar gol cualquiera, Guido fue expulsado por segunda amarilla por falta sobre Enner Valencia.

Ahora los Tigres deben enfocarse en el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, al recibir el martes al Toronto FC, que va ganando 2-1 la serie.

En Liga, su próximo duelo será visitando a las Chivas el próximo sábado. Por lo pronto a disfrutar la cima temporal.