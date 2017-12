Ahora Tigres va por la Concachampions

Aún con la euforia de haber ganado su tercer título con los Tigres y ante el archirrival de la Ciudad, el Monterrey, André-Pierre Gignac no se conforma y ahora quiere una copa internacional.

"Quiero más", expresó el francés durante los festejos por el título. "Ya perdí una Libertadores, perdí dos Concachampions, ahora tengo que ganar una 'Conca' y ojalá México regrese a la Libertadores, por qué no, para llegar a Finales, yo creo que todo es posible con nosotros".

El atacante auriazul, quien está a un gol de alcanzar a Lucas Lobos como tercer goleador histórico del Club, reiteró que desea retirarse con los felinos.

"Me queda año y medio de contrato y yo dije que quería terminar mi carrera aquí. Vamos a ver lo que va a decir la directiva conmigo, pero a mí me gustaría, me encantaría terminar mi carrera aquí, pero no está en mis manos", comentó el galo.

"Si tengo que terminarlo aquí, con mucho gusto y con el corazón y la garra como siempre, pero no está en mis manos".

¿Eres un Incomparable más?

"Claro".

Sobre el campeonato ganado ante Rayados en el BBVA Bancomer, Gignac señaló que fue merecido.

"Nunca se va a olvidar, es algo especial para el Club, para la afición, para nosotros. Ahora que yo creo que ganó (la Ciudad de) Monterrey, tenemos una linda Ciudad, una hermosa Ciudad, dos clubes de futbol fantásticos a un nivel increíble, yo creo que la Ciudad ganó", externó el delantero.

"Ellos (Rayados) lo merecen también, pero creo que con la Final perdida (el torneo pasado) es algo merecido para nosotros".