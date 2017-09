En Tigres culpan al Atlas por suspensión del partido

Los jugadores de Tigres no vieron una causa de fuerza mayor sino un error del Atlas para que se haya suspendido el duelo de ayer por la fecha 8 del torneo, por lo que los puntos deberían ganarse en la mesa.

Anselmo Vendrechovski "Juninho" dijo que hubo un error del equipo local, por lo que debería aplicarse el reglamento, pero acatarán lo que diga la Liga.

"El reglamento dice que si el partido no se suspende por causa de fuerza mayor debe ganar el partido el equipo, y yo la verdad no vi fuerza mayor, sino una equivocación por parte de Atlas", expresó a su llegada a Monterrey.

"Pero eso no compite a nosotros, que vamos a pensar en ganar el próximo partido y ya que la directiva junto con la Liga Mx tomen la mejor decisión".

El duelo entre Atlas y Tigres fue suspendido ya que la estructura que sostiene las bocinas y la pantalla del equipo no estaba a la altura que marca el reglamento, por lo que no se autorizó jugar el duelo y quedó clausurado el Estadio Jalisco.

"Es raro la verdad porque no se entiende el porqué de esto, una situación completamente ajena a lo que es lo deportivo, no se entiende el porqué estaba ahí la pantalla si tuvimos una fecha FIFA, 15 días sin jugar y de repente no se puede jugar por una cosa que no tienen nada que ver", señaló.

Algunos jugadores felinos pensaron que lo ocurrido tenía que ver con el temblor qué afectó a la Ciudad de México y Chiapas, pero se sorprendieron al saber que fue un error de los organizadores del juego.

"Mi primera pregunta, cuando supe que hubo un problema fue si había sido por el temblor, por lo que pasó , pero nos dijeron que fue porque bajaron la pantalla y ya no pudieron subirla", comentó.

"Es triste la verdad, a mí se me hace que es una falta de organización muy grande de parte del Club Atlas y bueno, que sirva de ejemplo para ellos este tipo de errores y que no vuelva a suceder".