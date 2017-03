En Tigres no hay rencores con Alan Pulido... al menos eso dicen

Sin rencores, los Tigres enfrentarán este sábado a Alan Pulido, quien regresa al Estadio Universitario, ahora con las Chivas.

Miguel Garza, delegado deportivo felino, dijo que tras las diferencias se logró un acuerdo que benefició a todas las partes en la salida del atacante, por lo que lo recibirán bien este sábado en el Universitario.

"No (hay rencores), creo que salimos todos contentos en la situación de un acuerdo que fue positivo al menos para nosotros como institución y quiero pensar que para él y para el Club Chivas también lo fue. Cuando las tres partes estamos de acuerdo creo que es bueno para todos", expresó.

¿Sin piques ni revanchas para el sábado?

"No, en este caso han pasado muchos jugadores y lo que se les desea es que les vaya muy bien, que crezcan y que pongan en alto las fuerzas básicas de la institución".

Lejos de desearle mal ahora que no está en el equipo, Garza espera que le vaya bien a Pulido, quien afirmó, no ha alcanzado su techo como jugador.

"Siempre se mencionó el desearle bien al jugador, nace aquí en la institución y todas las bases que tiene vienen de Tigres y pensamos que todavía no tiene él un techo", explicó.

"Creemos que va a dar mucho más y ojalá lo pueda dar en el futbol mexicano, sería una satisfacción verlo triunfar a nivel nacional e internacional, eso quiere decir que estamos trabajando bien en fuerzas básicas".

Incluso Garza no descartó que en un futuro Alan Pulido regrese a Tigres.

"Lo que he aprendido en el futbol es no decir de esta agua no beberé", expresó.

"Puede ser que en algún momento pueda llegar él, le queda mucho tiempo para que se pueda retirar y hay que ver, darle tiempo al tiempo".