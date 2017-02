Temen mexicanos por un Tri con naturalizados

De seguir la tendencia de fichar a más extranjeros en la Liga MX, los delanteros naturalizados tendrán que entrar al rescate de la selección mexicana de futbol.

Dos ex goleadores del Tricolor, Carlos Hermosillo y Francisco Fonseca, lamentaron que en 15 de los 18 clubes de Primera División el delantero no haya nacido en México y coincidieron que eso repercutirá en el seleccionado azteca.

"En un futuro no muy lejano vamos a tener una selección de jugadores no nacidos en México. Nunca me va a parecer que la selección de un país sea de jugadores no nacidos", dijo Hermosillo.

"Me parece... no sé si la palabra sea 'ofensivo' o 'ridículo', pues (en México) somos tantos millones de habitantes y el futbol es uno de los deportes más importantes del país", dijo Hermosillo, quien también responsabilizó al jugador.

"Respetaría muchísimo al futbolista mexicano, pero también es vergonzoso que quien está jugando no levanta la mano ni dice nada".

En la reciente convocartoria del Tri, parta el choque contra Islandia, sólo tiene a Alan Pulido y a Ángel Zaldívar como puntas naturales; Francisco 'Kikín' Fonseca reflexionó al respecto.

"Ya en su momento México utilizó delanteros como Matías Vuoso, o Guillermo Franco (argentinos naturalizados), cuando yo estaba jugando, entonces quiere decir que cuando un jugador ya no esté en su mejor momento o ya se haga viejo o haya sequía de goles, otra vez se va a recurrir a los naturalizados".

"Si no tienen ningín empacho en que así sea los dueños de los equipos, la Liga y los directivos tienen mucho de dónde escoger", señaló.

"No tengo nada contra los jugadores extranjeros o naturalizados, pero me encantaría ver una selección solo con nacidos en México porque se siente diferente, por más que se diga que también son mexicanos (los naturalizados), pero se siente diferente incluso cuando escuchas el Himno cuando naciste en ese país y llevas toda tu vida ahí", mencionó Fonseca.