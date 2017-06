Calendario de Copa Confederaciones por Telemundo aquí:

Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, que se llevará a cabo entre el 17 de junio y el 2 de julio. Todo el equipo de producción estará ubicado en Rusia, marcando así la primera vez que la cobertura de todos los partidos de la Copa FIFA Confederaciones se realiza en vivo desde cada una de las ciudades sede.

Todos los partidos serán transmitidos en vivo por televisión, 14 de ellos en Telemundo y dos en Universo, y por streaming a través de TelemundoDeportes.com y de la aplicación de Telemundo Deportes.

Telemundo transmitirá 14 partidos, incluyendo la final, en tanto que Universo transmitirá dos partidos, el sábado 24 de junio y el domingo 25 de junio. Todos los juegos podrán ser vistos vía streaming a través de TelemundoDeportes.com y de la aplicación de Telemundo Deportes en vivo.

Cronograma de los partidos (hora del Este):

Sábado, 17 de junio

10:30 am Rusia vs. Nueva Zelanda por TELEMUNDO

Domingo, 18 de junio

10:30 am Portugal vs. México por TELEMUNDO

1:30 pm Camerún vs. Chile por TELEMUNDO

Lunes, 19 de junio

10:30 am Australia vs. Alemania por TELEMUNDO

Miércoles, 21 de junio

10:30 am Rusia vs. Portugal por TELEMUNDO

1:30 pm México vs. New Zelanda por TELEMUNDO

Jueves, 22 de junio

10:30 am Camerún vs. Australia por TELEMUNDO

1:30 pm Alemania vs. Chile por TELEMUNDO

Sábado, 24 de junio

10:30 am México vs. Rusia TELEMUNDO

10:30 a.m. New Zelanda vs. Portugal por UNIVERSO

Domingo, 25 de junio

10:30 am Chile vs. Australia por TELEMUNDO

10:30 am Alemania vs. Camerún UNIVERSO

Miércoles, 28 de junio

1:30 pm, SEMIFINAL 1 por TELEMUNDO

Jueves, 29 de junio

1:30 pm, SEMIFINAL 2 por TELEMUNDO

Domingo, 02 de julio

7:30 am TERCER LUGAR por TELEMUNDO