Tamaulipeco a la conquista de San Petersburgo con sus tacos auténticos

Gerardo García no le tiene miedo al cambio.

El tamaulipeco fue músico por 17 años hasta que decidió cambiar su carrera a la gastronomía, donde ha trabajado en varios lugares de la República Mexicana y hace dos años comenzó su nueva aventura en San Petersburgo, Rusia.

García conoció a su esposa rusa Anastasia mientras trabajaba en Tulum, Quintana Roo. El originario de Río Bravo, Tamaulipas, también tenía un negocio de comida en su estado, pero a su esposa no le gustó el tema de la inseguridad en el norte de México y decidieron mudarse a Rusia.

Y desde ese entonces, García ha tenido que ajustarse a muchas cosas.

“Al principio me costó trabajo por los espacios, siendo el país más grande, todo es chico, si ves mi taquería es chiquita, porque todo es muy caro para rentar”, explicó García a HOY Deportes.

"Donde está la incomodidad, es donde uno sale uno de su zona de confort y aprende" — Gerardo García, mexicano en San Petersburgo

“El espacio es lo que me ha tenido un poco, no molesto, pero sí me causó incomodidad, pero donde está la incomodidad, es donde uno sale uno de su zona de confort y aprende”, agregó García mientras despachaba a varios clientes mexicanos que llegaron para probar tacos auténticos en la avenida Aviakonstruktorov, a unas cuantas millas del lujoso estadio de futbol de San Petersburgo.

García contó que al llegar a San Petersburgo, se dio cuenta que no fue el primero en tratar de hacer un restaurante mexicano en la ciudad.

“Me di cuenta qué es lo que hacían los restaurantes que fallaban y me di cuenta que eran restaurantes de lujo y pues en México la comida mexicana es para todos”, expresó.

En Rusia, se pueden encontrar muchos restaurantes de “comida mexicana”, pero varios ofrecen tacos con tortillas de harina y con productos rusos, o que están adaptados al país. Pero García ha decido mantenerse fiel a la versión de los tacos mexicanos.

Pero eso no significa que el tamaulipeco no haya tenido que tener que ajustarse a los gustos de los rusos, quienes son aficionados a los tacos de tinga y de adobada.

“Los rusos están acostumbrados a la tortilla de harina, comenzamos a hacer tortillas de maíz poco a poco y más porque a mí me gusta, me gusta que la cocina sea auténtica”, expresó el tamaulipeco de 34 años de edad. “Al principio me dejaban la tortilla, pero ya cuando comencé a hacerlo más apegados a lo que son los tacos, es cuando comenzaron a responder mejor”.

García cuenta con la ayuda de su esposa rusa, quien ahora ella se dedica a la producción de las tortillas de maíz.

“Podríamos usar ingredientes de aquí y adaptarla, pero si en Finlandia se puede, yo vi restaurantes allá y en España, que realmente hacen los tacos como es, bueno, ¿por qué aquí no?”.

Los tacos de Don García son cada vez más populares, ya que comenzaron a llamar la atención cuando México disputó partidos en la Copa Confederaciones 2017 en San Petersburgo y los mexicanos poco a poco corrieron la voz.

“Una de las cosas más satisfactorias es que vengan mexicanos y regresen”, señaló.

Hoy en día, llegan a comer en Don García clientes que provienen desde Alaska hasta Argentina.

García cuenta que no ha sido fácil el inicio del negocio pues desde que abrieron la taquería no ha tenido ningún día libre, pero lo hace todo “sin lloraderas”.

“Estoy haciendo crecer mi nombre como cocinero, para ver que sale, pueden salir más oportunidades en Europa”, indicó.

“Hay que adaptarse hasta donde te lleve la vida, el destino”.