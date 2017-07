SUPERCOPA MX, HORARIO, PREVIA, TV: América busca iniciar con un trofeo; Querétaro tiene la mente en la Liga

El portero mexicano Guillermo Ochoa se abraza a sus sueños pese a las críticas que le llegan desde su país.

El portero del Tri aseguró -en español y en francés- que ansía disputar una Champions League por lo que le apostó al Standard de Lieja y no se detiene en los cuestionamientos sobre su decisión.

"Nunca me he fijado en lo que diga la gente, siempre he buscado hacer mi carrera conforme a mis deseos y mis decisiones, y estoy muy contento con mi trayectoria en Europa", explicó Ochoa.

"La gente en México cree que es fácil estar en Europa y no es así, y menos como portero, y yo estoy feliz de que un club como el Standard, importante y grande como lo es en Bélgica, me dé la oportunidad de continuar mi carrera y de pelear por algo".

Reveló que pudo volver a la Liga MX, pero quiere brillar en Europa: "Pude haber regresado a México y ganar más dinero, pero preferí el sueño que el dinero. Quiero jugar la Champions League".