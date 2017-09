Eric Wynalda busca derrotar a Sunil Gulati como presidente de US Soccer

El exjugador Eric Wynalda confirmó que buscará la presidencia de la Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) en una elección que se realizará el próximo año, antes de la Copa del Mundo. Wynalda jugó futbol colegial en San Diego State y luego tuvo una brillante carrera como profesional, jugando en ligas de Alemania, México y la MLS. Se retiró en 2008.

Desde ese entonces, Wynalda ha dirigido equipos en divisiones menores y fue comentarista de ESPN, Fox Sports, entre otros.

Wynalda dijo en una entrevista con la publicación inglesa The Guardian que está “cansado de esperar dos décadas para que las cosas cambien”.

“Lo que me he dado cuenta es que no hay mucha gente que está dispuesta o quiere el cambio. Es mi obligación moral, en el que me pregunto: ¿qué puedo hacer para ayudar. No quiero mandar un Tweet o escribir un artículo para iniciar una pelea. Quiero amarrarme las mangas”.

Gulati ganó la primera elección en 2006 y luego ganó las elecciones de 2010 y 2014.