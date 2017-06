FUTBOL POR TV para este fin de semana del 2-4 de junio

VIERNES

BeIN SPORTS

Esperanzas de Toulon

FRANCIA-COSTA DE MARFIL 1:15 pm.

AMISTOSO

CHILE-BURKINA FASO (live) 8:30 pm.

BeIN SPORTS en Espanol

Esperanzas de Toulon

AMISTOSO

ESPN DEPORTES

AMISTOSO

FRANCIA-PARAGUAY, 3 pm.

UNIVISION DEPORTES

Major League Soccer

PORTLAND-SAN JOSE,11 pm.

BeIN SPORTS CONNECT

AMISTOSO

BAHRAIN-GALES, 11 am.

*************************************

SÁBADO

BeIN SPORTS

AMISTOSO

PORTUGAL-CYPRUS, 11 am.

NASL

PUERTO RICO-EDMONTON, 7:30 pm.

ESPN

Major League Soccer

MINNESOTA-KANSAS CITY, 5 pm.

FOX

LIGA DE CAMPEONES

JUVENTUS-REAL MADRID, 2:45 pm.

FOX SPORTS 1

AMISTOSO

USA-VENEZUELA , 10 pm.

FOX SPORTS 2

COPA DEL MUNDO SUB-20

USA-VENEZUELA (live) 2 am. DOMINGO

GOLTV

Uruguay

DANUBIO-NACIONAL (live) 2 pm.

Brasil

CORINTHIANS-SANTOS (live) 6 pm.

LIFETIME

National Women's Soccer League

NORTH CAROLINA-KANSAS CITY (live)

ESPN DEPORTES

Major League Soccer

MINNESOTA-KANSAS CITY (live) 5 pm.

FOX DEPORTES

UEFA Champions League Final

JUVENTUS-REAL MADRID (live) 2:45 pm.

MLS DIRECT KICK/MLS LIVE

Major League Soccer

MINNESOTA-KANSAS CITY (live) 1 pm.

VANCOUVER-ATLANTA (live) 5:30 pm.

D.C. UNITED-L.A. GALAXY (live) 7 pm.

NEW ENGLAND-TORONTO (live) 7:30 pm.

MONTREAL-NEW YORK RED BULLS (live) 7:30 pm.

DALLAS-SALT LAKE (live) 8 pm.

COLORADO-COLUMBUS (live) 9 pm.

BeIN SPORTS CONNECT

Esperanzas de Toulon

CZECH REPUBLIC-INDONESIA (live) 9 am.

SCOTLAND-BRAZIL (live) 11:30 am.

ESPN3

North American Soccer League

JACKSONVILLE-MIAMI (live) 7 pm.



go90

National Women's Soccer League

SKY BLUE-PORTLAND (live) 7 pm.

WASHINGTON-HOUSTON (live) 7 pm.

ORLANDO-BOSTON (live) 7:30 pm.

*************************************

DOMINGO

BeIN SPORTS

Esperanzas de Toulon

Japón vs. Inglaterra (live) 8 am.

Amistoso

Holanda vs. Costa de Marfil (live) 1:30 pm.

FOX SPORTS 1

Mundial Sub-20

PORTUGAL-URUGUAY (live) 5 am.

Major League Soccer

ORLANDO CITY-CHICAGO (live) 7:30 pm.

FOX SPORTS 2

Mundial Sub-20

USA-VENEZUELA (live) 2 am.

GOLTV

Brasil

PALMEIRAS-ATLETICO MINERO (live) 3 pm.

CRUZEIRO-CHAPOCOENSE (live) 6 pm.

BeIN SPORTS en Espanol

Esperanzas de Toulon

Japón vs. Inglaterra (live) 8 am.

Amistoso

IRELAND-URUGUAY (live) 1 pm.

FOX DEPORTES

Major League Soccer

ORLANDO CITY-CHICAGO (live) 7:30 pm.



NBC UNIVERSO

Mundial Sub-20

USA-VENEZUELA (live) 2 am.

PORTUGAL-URUGUAY (live) 5 am.

MLS DIRECT KICK/MLS LIVE

Major League Soccer

SEATTLE-HOUSTON (live) 10 pm.

BeIN SPORTS CONNECT

Esperanzas de Toulon

ANGOLA-CUBA (live) 11:30 am.

España

GIRONA-REAL ZARAGOZA (live) 2 pm.

CADIZ-ELCHE (live) 2 pm.

GETAFE-ALMERIA (live) 2 pm.

ESPN3

North American Soccer League

NORTH CAROLINA-NEW YORK COSMOS (live) 4 pm.

go90

National Women's Soccer League

CHICAGO-SEATTLE (live) 3 pm.