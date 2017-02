Trepa Sevilla al subliderato de La Liga sobre el Barcelona

BETIS - SEVILLA FC

RAUL CARO / EFE

Los jugadores del Sevilla celebran la victoria por dos goles a uno frente al Betis al finalizar el partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander disputado ante el Betis esta tarde en el estadio Benito Villamarín. EFE/RAUL CARO ** Usable by HOY and SD Only **