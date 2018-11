Así se jugarán las semifinales de conferencia en la MLS

Las Semifinales de la Conferencia del Este y Conferencia del Oeste de los Audi MLS Cup Playoffs 2018 se han definido tras jugarse los cuatro Partidos de Eliminación Directa.

Tras el cierre de la temporada regular de la MLS 2018, New York Red Bulls y Atlanta United terminaron primero y segundo en la Conferencia del Este, respectivamente. Por el lado de la Conferencia del Oeste, Sporting Kansas City y Seattle Sounders FC conquistaron el primero y segundo puesto, respectivamente. Los cuatro clubes descansaron en la primera ronda y tienen entrada directa a la Semifinal de Conferencia donde enfrentarán a los vencedores de la ronda de eliminación directa.

En la Conferencia del Este, New York City FC derrotó a Philadelphia Union 3-1 el miércoles por la noche, mientras que Columbus Crew SC se impuso ante D.C. United en penales (3-2) el jueves.

Asimismo, en la Conferencia del Oeste, Portland Timbers eliminó a FC Dallas con un resultado por 2-1. El jueves, Real Salt Lake remontó para vencer a Los Angeles Football Club City 3-2.

Las cuatro Semifinales de Conferencia se definirán en formato de ida y vuelta con marcador global. Si el marcador continúa empatado al final del tiempo reglamentario, el partido terminará en empate. Sin embargo, si la serie sigue pareja tras jugarse el partido de vuelta, el club con más goles de visitante avanzará. Si el total de goles y goles de visitante son iguales para ambos clubes, se agregarán 30 minutos de tiempo extra (dos tiempos de 15 minutos cada uno). Si el partido sigue empatado al concluir el tiempo extra, el cotejo será decidido en tanda de penaltis de acuerdo al Reglamento de la FIFA.

Seminales de conferencia de Este y Oeste

(Las semifinales de conferencia se definirán en formato de ida y vuelta con marcador global. El primero se enfrentará al equipo que avanzó a semifinales y obtuvo la menor cantidad de puntos durante la temporada regular, mientras que el segundo se enfrentará al equipo que avanzó a semifinales y obtuvo la mayor cantidad de puntos durante la temporada regular)

Conferencia del Este

Partidos de ida

o Domingo 4 de noviembre No. 5 Columbus Crew SC vs. No. 1 New York Red Bulls

(3 p.m. ET, ESPN / ESPN Deportes / TSN / TVA Sports)

o Domingo 4 de noviembre No. 3 New York City FC vs. No. 2 Atlanta United

(7:30 p.m. ET, FS1 / FOX Deportes / TSN, TVA Sports)

Partidos de vuelta (dos partidos)

o Domingo 11 de noviembre No. 1 New York Red Bulls vs. No. 5 Columbus Crew SC

o Domingo 11 de noviembre No. 2 Atlanta United vs. New York City FC

*Detalles televisivos y horario se anunciarán luego de los partidos de ida.

Conferencia del Oeste

Partidos de ida

o Domingo 4 de noviembre No. 5 Portland Timbers vs. No. 2 Seattle Sounders FC

(5:30 p.m. ET, ESPN / ESPN Deportes / TSN / TVA Sport)

o Domingo 4 de noviembre No. 6 Real Salt Lake vs. No. 1 Sporting Kansas City

(10 p.m. ET, FS1 / FOX Deportes / TSN, TVA Sports)

