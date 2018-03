Fechas y horarios para Semifinales de Concachampions: Chivas vs Red Bulls y América vs. Toronto FC

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció hoy las fechas y los horarios para las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2018, el torneo de clubes más importante de la región.

La acción de los cuartos de final culminó ayer por la noche en la Ciudad de Panamá y Guadalajara, donde los clubes de la Liga MX, CD Guadalajara y Club América, se unieron al vigente campeón de la MLS Toronto FC y a los New York Red Bulls en las semifinales.

Las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank comenzarán la primera semana de abril. El martes 3 de abril (8:00 pm ET), Toronto FC será el anfitrión del Club América en el BMO Field. La noche siguiente, miércoles 4 de abril, los New York Red Bulls viajarán al Estadio Akron, en Guadalajara, para enfrentar al CD Guadalajara a las 10:00 pm ET.

Las semifinales decisivas de vuelta en la Ciudad de México y Nueva York se jugarán el martes, 10 de abril. Comenzando a las 8:00 pm ET, los New York Red Bulls recibirán al CD Guadalajara en el Red Bull Arena, seguido por el Club América contra Toronto FC a las 10:00 pm ET, en el Estadio Azteca.





Calendario de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank 2018 – Semifinales

*En hora del este y el equipo local aparece primero

Martes, 3 de abril de 2018

20:00 Toronto FC (CAN) v Club América (MEX)

Miércoles, 4 de abril de 2018

22:00 CD Guadalajara (MEX) v New York Red Bulls (USA)

Martes, 10 de abril de 2018

20:00 New York Red Bulls (USA) v CD Guadalajara (MEX)

22:00 Club América (MEX) v Toronto FC (CAN)